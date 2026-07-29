Ünlü oyuncu Halit Ergenç
, oğlu Han ve kızı Leyla ile birlikte bir eğlence merkezinde görüntülendi. Çocuklarıyla birlikte eğlenen Ergenç, objektiflere tek başına poz vererek çocuklarının çekilmemesini rica etti. Gazetecilerin "Yeni projeniz var mı?" sorusunu yanıtlayan başarılı oyuncu, "Şu sıralar bol bol senaryo okuyorum ama henüz netleşen bir şey yok" dedi. Geçtiğimiz günlerde eşi Bergüzar Korel
'in sosyal medyada paylaştığı videoda, kahvesini kendisinin yaptığını söylemesi hatırlatılan Ergenç, "Evet, öyle bir alışkanlığım var. Kendi kahvem daha güzel oluyor" diyerek esprili bir yanıt verdi.