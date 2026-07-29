Mercan Köşk’ten yeni tanıtım

ATV
'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlar arasında yer alan 'Mercan Köşk' dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Eylül ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi, yayınlanan yeni tanıtımıyla sürükleyici hikâyesine dair merakı daha da artırırken, karakterler arasındaki gerilimi ve Çukurova
'nın etkileyici atmosferini gözler önüne seriyor. Yayınlanan yeni tanıtımda, Kubilay Aka
, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin karakterleri arasındaki gerilim dolu anlar hikâyenin merkezindeki çatışmaya dair güçlü ipuçları verirken, Tarsus
'un büyüleyici coğrafyası ve görsel atmosferi de tanıtıma damga vurarak dizinin güçlü dünyasını izleyiciye hissettiriyor. Geçmişin sırlarını, iki düşman aile arasındaki hesaplaşmayı ve imkânsız bir aşkı merkezine alan 'Mercan Köşk', etkileyici hikâyesi, güçlü oyuncu kadrosu ve görsel dünyasıyla Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.