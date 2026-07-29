Reytingleri alt üst etti

ATV
'nin, NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul
", 7. bölümüyle izleyiciden yoğun ilgi görmeye devam etti. Güçlü hikâyesi, sürükleyici olay örgüsü ve başarılı oyuncu performanslarıyla beğeni toplayan dizi, tüm reyting kategorilerinde zirveye oturdu. Dizinin 7. bölümünde Hasan'ın uçurumdan atlamasının ardından Emir ve arkadaşları onu bulmak için seferber oldu. Herkes Hasan'ın öldüğünü düşünürken, yaşadığı ortaya çıktı. Ancak teslim olmaya yanaşmayan Hasan, Rami'nin yardımıyla kaçmaya çalıştı. Hasan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması, Naz'ın evlatlık olduğunu öğrenmesi ve Emir'in gözaltına alındığı final sahnesi izleyicilerden beğeni topladı. Dizinin sürpriz gelişmeleri ve temposu, sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü pazartesi saat 20:00'de atv ekranlarında.