Ünlülerin ‘Ahbap’ pişmanlığı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma genişlerken, kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda isim ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'nın yolunu tuttu. Gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu ve rockçı Hayko Cepkin'in de bilgilerine başvurulurken, daha önce ifade veren Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül ve Feyza Altun'un savcılık ifadelerinin ayrıntıları da ortaya çıktı.

CEPKİN'DEN SERT TEPKİ

Adliye çıkışında gazetecilere çıkışan Hayko Cepkin, "İfade vermek başka, bilgime başvurulması başka. Telefon edip 'Hayko Bey, gelin bilginize danışacağız' dediler. Her şeyi köpürtüyorsunuz. Ortalığı kirletmekten başka bir şey bilmiyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi. Şarkıcı Gülben Ergen'in savcılık ifadesinde dikkat çeken açıklamalar yer aldı. Ergen, yaptığı bağışların amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddiaların kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum" dedi.

'ÜZÜNTÜ DUYUYORUM'

Savcılık ifadesi ortaya çıkan Mahsun Kırmızıgül ise soruşturmaya ilişkin daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımını hatırlatarak yaşadığı hayal kırıklığını yineledi. Haluk Levent'i uzun yıllardır tanıdığını belirten Kırmızıgül, "Bu olaydan üzüntü duyuyorum. Bir dönem cezaevine girdi. O zor günleri aşması için maddi manevi çok çaba gösterdik" ifadelerini kullandı. Avukat Feyza Altun da savcılık ifadesinde, deprem döneminde Ahbap Derneği'nin çalışmalarını iyi niyetle desteklediklerini ancak ortaya atılan iddiaların ardından tarifsiz büyüklükte bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.