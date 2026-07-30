Hamal için geri sayım başladı

KYN Yapım imzasını taşıyan ve yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Hamal", intikam, aşk ve hesaplaşmaların iç içe geçtiği sürükleyici atmosferiyle dikkat çekecek. Eylül ayında başlaması planlanan dizinin yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca üstlenirken yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan olacak.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Merakla beklenen dizide Oktay Kaynarca "Hamal Kemal" karakterine hayat verirken, uzun bir aranın ardından setlere dönen Fahriye Evcen ise "Hayat" karakteriyle izleyici karşısına çıkarak başrolleri paylaşacak. Başrollerin yanı sıra, dizinin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar (Derviş), Burak Tozkoparan (Tekin), Sarp Akkaya (Falke), Yiğit Uçan (Esfender), Zeynep Kankonde (Varmısın Adile), Hakan Karsak (Bülbül Yusuf), Taylan Meydan (Ünlü Ünal) ve İpek Erdem (Afet) yer alıyor. Cast çalışmaları tüm hızıyla devam eden diziye önümüzdeki günlerde birbirinden sürpriz isimlerin katılması bekleniyor.