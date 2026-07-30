İGC’den 80. yılında Yeni Asır’a ödül

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin (İGC) 80'inci kuruluş yıl dönümünde düzenlenen 59. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Yeni Asır Gazetesi muhabiri Doğancan Bingöl, sergilediği başarılı haberleri ve objektifine yansıyan karelerle "Spor Fotoğrafı Ödülü" nün sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı. Özel gecede; Şehit Gazeteci Hasan Tahsin anısına hazırlanan 'Hasan Tahsin Hepimiz Oradaydık' belgeselinin ilk gösterimi yapılırken, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Cemiyet'in 80 yılda zorluklara rağmen dayanışmayla ayakta kaldığını belirterek, "Tam 80 yıldır bağımsız haberciliğin yıkılmaz kalesi olarak dimdik ayaktayız" dedi.