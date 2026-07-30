Pes etmedi ödülü kazandı

Televizyon tarihinin efsane yarışması "Var Mısın Yok Musun
"un 25.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol
'un samimi sunumuyla atv
'de izleyici ile buluştu. Programın 25.bölüm yarışmacısı Kahramanmaraşlı Altan Akbaş oldu. 22 yaşındaki Altan, kazanacağı parayla kendi giyim markasını kurmayı hedefledi. Yarışma boyunca açtırdığı kırmızı kutularla zor bir tabloyla karşı karşıya kalan genç yarışmacı mücadelesinden vazgeçmeyerek 6. turda bankadan 225 bin TL'lik teklifi almayı başardı. Bankanın sunduğu miktarı kabul eden Altan, yarışmaya bu tutarı kazanarak veda etti. Kendi kutusundan ise 10 bin TL çıktı. Heyecanın bir an bile dinmediği "Var Mısın Yok Musun", reyting verilerine göre en çok izlenen program oldu.