Hadise Didim’de verdiği sözü tuttu!

Şarkıcı Hadise
, Didim Amfi Tiyatro'da geçtiğimiz hafta verdiği konser sırasında izleyiciler arasında bulunan bir bebeği sahneye davet ederek minik hayranıyla yakından ilgilendi. Konser sırasında bebeği kucağına alarak seven ve ailesinin iletişim bilgilerini ekibine not aldıran Hadise, aradan geçen kısa sürenin ardından hediyesini aileye ulaştırdı. Ünlü sanatçının ekibi aracılığıyla gönderilen hediyesi, aile tarafından büyük mutlulukla karşılandı. Konserde verdiği sözü unutmayan Hadise'nin bu anlamlı davranışı, hayranları tarafından takdirle karşılandı.