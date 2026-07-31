Son anda doğru kararı verdi

Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun
"un 26.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol
'un doğal ve sıcak sunumuyla atv'de izleyici ile buluştu. Programın 26. bölüm yarışmacısı Trabzonlu Tuğçe Kaplan Karabul oldu. 38 yaşındaki Tuğçe, kazanacağı parayla borçlarını kapatmayı ve üç kızı için güzel bir gelecek hazırlamayı hedefledi. Tuğçe, özellikle 6. turda Mustafa
ve Fatih
'in kutularından 10 TL ve 50 bin TL çıkarmayı başararak büyük avantaj yakaladı. Gelen 440 bin TL'lik banka teklifini reddeden Tuğçe, şansını bir tur daha deneme kararı aldı. Son turda ilk olarak 100 bin TL'lik kutuyu açtıran Tuğçe, ardından Buse'nin kutusundan 2 milyon TL'nin çıkmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Bankanın son teklifi olan 345 bin TL ile karşı karşıya kalan Tuğçe, eşinin de desteğiyle "varım" diyerek teklifi kabul etti. Kendi kutusundan 500 TL çıkan Tuğçe, doğru kararı verdiğini son kalan kutuda 750 bin TL çıkmasıyla anladı.