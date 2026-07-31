Ünlülerin ‘Ahbap’ çarkı şaşırttı

Ahbap Derneği ve Haluk Levent'e yönelik yürütülen soruşturma, magazin ve sanat dünyasının sahte tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem ve afet dönemlerinde sosyal medya hesaplarını adeta Ahbap'ın gayriresmi yayın organına çeviren; "Tüm devlet kurumlarından fazla güveniyorum", "Yapın bağışlarınızı", "Haluk Levent'e laf söyletmem" ve "Hesap sorarsam ben sorarım" diyerek kuruma ve şahıslara siper olan ünlü isimler, adliye koridorlarında ise kendilerini adeta aklama ve temize çıkarma yarışına girdi.

PAYLAŞIMLAR HAFIZALARDA

Dün Ahbap depolarından "bizim depolarımız" diye bahsedenler bugün "kandırıldık, mağduruz" söylemine sığındı. Haluk Levent ile omuz omuza fotoğraf verip "dostum" diyenlerin, adliyeye adım atar atmaz Levent'in geçmişteki adli süreçlerini öne sürerek adeta öfke kusmaları ve sorumluluğu üzerlerinden atmaya çalışmaları dikkat çekti. Ancak ünlülerin adliye kapısında sığındığı bu inkar stratejisi o dönem coşkuyla yaptıkları sosyal medya paylaşımlarının yeniden gündeme gelmesiyle patladı.