Sağlıklı yaşamın sırlarını D&R’da anlattı

Kitapseverleri Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen isimleriyle buluşturan D&R, bu kez 18. kitabını okurların beğenisine sunan dünyaca ünlü süper model, sunucu ve yazar Tülin Şahin'i ağırladı. Yeni kitabı "Diyet Yapmıyoruz"un imza günü ve lansmanı kapsamında D&R İstinyePark'ta sporseverler ve okurlarıyla bir araya gelen Tülin Şahin, etkinlikte gerçekleştirdiği ilham verici söyleşide sağlıklı yaşama dair kişisel tecrübelerini, beslenme felsefesini ve bedenle barışık kalmanın yollarını paylaştı. İş, sanat, cemiyet ve tıp dünyasından çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı etkinlikte Şahin, söyleşinin ardından okurları için kitaplarını imzaladı ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Söyleşide, her gün yeni bir diyet trendi veya kısıtlayıcı beslenme modeliyle karşı karşıya kalındığını belirtilen Tülin Şahin, insan zihninin sürekli yeni moda akımların peşinden koşmaya meyilli olduğunu ifade etti.

LONGEVİTY'E DEĞİNDİ

Günümüzde sıklıkla konuşulan 'Longevity' (uzun ve kaliteli yaşam) kavramına değinen Şahin, "Akdeniz insanı sofraya oturduğunda sürekli kalori hesabı yapmaz, şifa olsun diye oturur. Yiyeceklere 'iyi' ya da 'kötü' etiketi yapıştırdığımızda stres hormonu devreye giriyor ve vücut yağ depolamaya başlıyor. Bir gün pide veya çikolata yediniz diye dünyanın en sağlıksız insanı olmazsınız; tıpkı ertesi gün salata yediğinizde dünyayı kurtarmadığınız gibi. Önemli olan genel dengeyi korumak ve israf etmemektir" dedi. Mutfakta hamur işlerinden, içli köfteden ve tatlıdan vazgeçmediğini dile getirerek sözlerine devam eden Şahin, "Ne istiyorsam ölçülü bir şekilde yiyorum" dedi.