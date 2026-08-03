Antalya’da Emrah rüzgarı esti

Arabesk müziğin efsane ismi Emrah
, Antalya
'daki Victory Hotels sahnesinde yazın en görkemli konserlerinden birine imza attı. Avrupa
'nın dört bir yanından tatillerini geçirmek için Antalya'ya gelen yaklaşık 3.500 gurbetçi, üç saat boyunca Emrah'ın dillerden düşmeyen şarkılarını tek ses, tek yürek söyledi. Konser alanını hınca hınç dolduran hayranlar, Emrah'ın sahneye çıkmasıyla birlikte adeta duygu seline kapıldı. "Unutabilsem", "Belalım", "Acıların Çocuğu", "Boynu Bükükler", "İhtiyacı Var", "Narin Yarim" ve "Sevdim" gibi hafızalara kazınan hitler, binlerce kişinin oluşturduğu dev bir koroya dönüştü.