Hem sahnede hem formda

Türk Pop Müziği'nin ünlü isimlerinden Murat Dalkılıç
, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sahnelere bir süre ara vermişti. Geçtiğimiz hafta sonu Ankara
ve Çeşme
'de konser veren başarılı sanatçı, arka arkaya verdiği konserlerle yazın en yoğun sahne programına sahip isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Dalkılıç, güçlü sahne performansının yanı sıra fit görüntüsüyle de beğeni topladı. Sanatçının konserlerden paylaşılan fotoğraf ve videoları sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı. Öte yandan Murat Dalkılıç'ın kış sezonu için bir içecek firması ve bir erkek giyim markasıyla reklam filmi görüşmeleri yaptığı konuşuluyor. Yeni projeleri öncesinde sıkı bir diyet ve spor programı uygulayan Murat Dalkılıç'ın formunu korumak için yoğun bir çalışma temposu içinde olduğu da öğrenildi. Sanatçı, 19 Eylül'de İzmir
Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konser ile İzmirliler ile yeniden buluşacak.