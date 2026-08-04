Manevi kızına beşi bir yerde altın taktı

Son dönemde sağlık durumu ve aile içi gelişmelerle gündeme gelen arabesk müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses
, bu kez mutlu bir olayla adından söz ettirdi. Muğla
'nın Bodrum
ilçesi Bitez Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde gerçekleştirilen isteme töreninde Tatlıses, manevi kızı Didem Carus'u, Satır'da Dürüm'ün sahiplerinden Orkan Çömlekçi'ye verdi. Aile yakınları ve davetlilerin katıldığı törende geleneksel kız isteme merasimi gerçekleştirilirken, samimi anlar yaşandı. Tatlıses'in bu özel günde manevi kızı Didem Carus'a beşi bir yerde altın takı hediye ettiği öğrenildi. İsteme töreninin ardından davetliler müzik eşliğinde halay çekerek çiftin mutluluğunu kutladı. Sıcak ve samimi görüntülere sahne olan tören, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Çiftin düğününün ise eylül ayında yapılmasının planlandığı öğrenildi.