Bennu Gerede’ye yurt dışına çıkış yasağı

Fotoğrafçı ve oyuncu Bennu Gerede hakkında, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir program esnasında boynunda taşıdığı kolyeyi teşhir etmesi ve ilgili kolyeye dair yaptığı uygunsuz açıklamaları sebebiyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı. Başlatılan hukuki sürecin ardından, tanınmış fotoğraf sanatçısı polis ekiplerince gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Gerede'nin konuk olduğu YouTube
kanalına yönelik erişim engeli talebinde de bulunuldu. Alınacak karar doğrultusunda, soruşturmaya konu olan videonun ve kanalda yer alan diğer yayınların Türkiye
'den görüntülenmesinin engelleneceği bildirildi. Öte yandan hakimliğe sevk edilen Gerede, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.