İncirin başkenti şenliğe hazır

Aydın Buharkent Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Geleneksel Taze İncir Festivali, 7-8-9 Ağustos 2026 tarihlerinde birbirinden renkli etkinlikler, yarışmalar ve Türkiye'nin sevilen sanatçılarının konserleriyle gerçekleştirilecek. İlçenin simgesi olan taze inciri tanıtmayı amaçlayan festival, üç gün boyunca hem Buharkentlileri hem de çevre il ve ilçelerden gelecek binlerce misafiri ağırlayacak.

AKTİVİTE DOLU PROGRAM

7 Ağustos Cuma akşamı saat 18.00'de başlayacak Folklor Ekibi ve Mehteran Takımı eşliğindeki Festival Kortej Yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılış töreni ile sona erecek. Açılış töreninin ardından DJ Dee Javus ve sunucu Volkan Erel'in sahne alacağı programda, festival konserlerinin açılışını Nazilli Otizm Orkestrası ve Korosu (NAZOT) gerçekleştirecek. Gecenin finalinde ise sanatçı Hande Ünsal, misafirlerle buluşacak. Aynı akşam Kentin Çocukları Gençler Futbol Turnuvası'nın galibine verilecek ödül töreni de gerçekleştirilecek.

YARIŞMA VE KONSERLER

Festivalin ikinci günü olan 8 Ağustos Cumartesi, gündüz saatlerinde Kentin Çocukları Yüzme Yarışması ile İncir Tatlısı Yarışması düzenlenecek. Akşam programında ise Siyam ve Eypio konserleri festival coşkusunu zirveye taşıyacak. Ayrıca Kentin Çocukları Voleybol Turnuvası'nın ödülleri de sahiplerini bulacak. Festivalin son günü olan 9 Ağustos Pazar ise Yukarı Gelenbe Atış Poligonu'nda gerçekleştirilecek Atıcılık Yarışması ile başlayacak. Akşam saatlerinde Ferudun Başaran, Irmak Arıcı ve Alişan konserleriyle festival finali yapılacak.