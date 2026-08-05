Melike Şahin’den unutulmaz akşam

Harbiye
Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda önceki akşam sahneye çıkan Türk pop müziğinin en özel kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Melike Şahin
, binlerce müzikseverle buluştu. Güçlü sesi, sahnedeki enerjisi ve seyircisiyle kurduğu eşsiz bağ ile Harbiye'yi bir kez daha büyüleyen Melike Şahin, 'Merhem' ve 'AKKOR' albümlerinden sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce müziksever, sanatçının dillerden düşmeyen şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.