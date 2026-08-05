Reytingleri ALT ÜST etti

ATV
'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul
", sekizinci bölümüyle pazartesi akşamına damga vurdu. Her hafta yükselen heyecanı ve sürprizlerle dolu hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, tüm reyting kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı olarak zirvedeki yerini korudu. Dizi, ekrandaki başarısını sosyal medyada da sürdürdü. Sekizinci bölüm boyunca özellikle Emir ve Naz'ın yakınlaşması, Melek'in hamlesi ve Uzay
'ın ameliyat parasını yaktığı final sahnesi izleyicilerden çok sayıda yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, bölümün sürprizlerle dolu gelişmelerini ve heyecanı yüksek finalini konuşurken, yeni bölüme dair merak da arttı.