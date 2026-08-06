Diva’ya jest

Diva Bülent Ersoy
, Alaçatı
'da sahne alacağı mekâna güvenlik önlemleri eşliğinde ulaştı. Golf aracıyla ilerleyen sanatçı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, İzmir
'in gözde tatil merkezlerinden Alaçatı'da vereceği konser öncesinde dikkatleri üzerine topladı. ALKIŞLARLA KARŞILANDI Sahne alacağı mekâna golf aracıyla ulaşan Ersoy, çevrede toplanan vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Sanatçıyı görmek isteyen çok sayıda kişi, o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Güvenlik ekibi eşliğinde kalabalığın arasından ilerleyen Bülent Ersoy, kendisini bekleyen hayranlarını selamladı ve onlara öpücük gönderdi. Sanatçının samimi tavırları çevredekilerden büyük ilgi gördü.