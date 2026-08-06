İzmir Marina’da rebetika rüzgârı

İzmir Marina, Körfez manzarası eşliğinde yaz akşamlarını müzik ve dansla buluşturmaya devam ediyor. İzmir Marina mendireğinde yer alan Nefes+'ta düzenlenen Marina Geceleri, yarın akşam Patika Rebetika konseriyle sürecek. Ege'nin iki yakasında iz bırakan ezgileri İzmir Marina'ya taşıyacak grup, geleneksel tınıları, sıcak melodileri ve güçlü anlatımıyla dinleyicilere nostaljik ve duygu dolu bir müzik deneyimi yaşatacak. Saat 20.30'da başlayacak etkinliğin biletleri 600 TL'den satışa sunulurken, konsere 18 yaş ve üzeri müzikseverler katılabilecek. Biletler, bilet.izdeniz. com.tr ve bubilet.com üzerinden temin edilebilecek. İzmir Körfezi'nin gün batımı manzarasında düzenlenen Marina Geceleri, 14 Temmuz'da Latin müziğinin enerjisini sahneye taşıyan Duo Cuba & Margarita konseriyle başladı.

CAZ DOLU AKŞAMLAR

Etkinlik serisi, 24 Temmuz'da Verda Akyıldız'ın vokali eşliğinde caz müziğinin zarif ve özgür tınılarını müzikseverlerle buluşturdu. 31 Temmuz'da gerçekleştirilen 80'ler ve 90'lar Gecesi'nde ise DJ Ergün Akyol, orijinal plak koleksiyonundan hazırladığı seçkiyle dönemin unutulmaz şarkılarını yeniden dinleyicilerle buluşturdu. Nostalji, dans ve eğlenceyi bir araya getiren gece, katılımcılara keyifli bir yaz akşamı yaşattı.