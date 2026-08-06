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Haberler Sarmaşık Miss & Mister Model seçmeleri tamamlandı

Miss & Mister Model seçmeleri tamamlandı

ERCAN AKGÜN

Giriş Tarihi: Gazete

Miss & Mister Model seçmeleri tamamlandı
Bu yıl 26'ncısı düzenlenen ve organizatörlüğünü Akif Örük'ün üstlendiği Miss & Mister Model Yarışması'nın İzmir ön elemesi gerçekleştirildi. Ön elemeye katılan 90 erkek ve 78 bayan aday adayı, kıyafet, mayo ve bikinileriyle podyuma çıktıktan sonra kendilerini jüri üyelerine tanıttı. Yapılan değerlendirmelerin sonuçları 8 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşecek Türkiye elemesinden sonra açıklanacak. Organizasyonun kurucu başkanlığını Akif Örük'ün yaptığı yarışmanın büyük finali ise 10 Eylül gerçekleştirilecek.
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