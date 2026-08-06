Miss & Mister Model seçmeleri tamamlandı

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen ve organizatörlüğünü Akif Örük'ün üstlendiği Miss & Mister Model Yarışması'nın İzmir
ön elemesi gerçekleştirildi. Ön elemeye katılan 90 erkek ve 78 bayan aday adayı, kıyafet, mayo ve bikinileriyle podyuma çıktıktan sonra kendilerini jüri üyelerine tanıttı. Yapılan değerlendirmelerin sonuçları 8 Ağustos Cumartesi günü İstanbul
'da gerçekleşecek Türkiye elemesinden sonra açıklanacak. Organizasyonun kurucu başkanlığını Akif Örük'ün yaptığı yarışmanın büyük finali ise 10 Eylül gerçekleştirilecek.