Riski değil kazanmayı seçti

Heyecanın bir an bile dinmediği Var Mısın Yok Musun, reyting verilerine göre gün içerisinde yayınlanan 100 program arasında Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 3,40 izlenme oranı ve yüzde 15,49 izlenme payı elde ederek dün akşamın en çok izlenen programı oldu. Programın 28. bölüm yarışmacısı Adanalı Buse Arık oldu. 24 yaşındaki Buse, kazanacağı parayla yıllardır hayalini kurduğu arabayı almayı ve oyunculuk hayaline bir adım daha yaklaşmayı hedefledi. 11 numaralı kutuyla yarışan Buse, ilk turda peş peşe bulduğu mavi kutularla oyuna iyi bir başlangıç yaptı. İkinci ve üçüncü turlarda 3 milyon TL, 2 milyon TL ve 750 bin TL'lik kutuların açılmasına rağmen moralini bozmayan Buse, pozitif tavrıyla dikkat çekti.

DOĞRU KARARI VERDİ

Yarışma boyunca hem annesiyle hem de babasıyla olan güçlü bağından bahseden genç yarışmacı, stüdyodaki arkadaşlarından aldığı destekle mücadelesini sürdürdü. 6. turda önce 1 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla gerilen Buse, hemen ardından Fatih'in kutusundan 10 TL çıkarmayı başararak rahat bir nefes aldı. Bankanın 830.000 TL'lik teklifiyle karşı karşıya kalan Buse, teklifi uzun süre değerlendirdi. "Ben her zaman sıfır gitmektense bana yetecek parayla gitmeyi tercih ederim" diyen Buse, sonunda "varım" diyerek teklifi kabul etti. Sonrasında "ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Mesut'un kutusundan 5 TL çıkmasıyla heyecan artsa da Berna'nın kutusundan 5 milyon TL'nin çıkması, Buse'nin doğru kararı verdiğini gösterdi. Kendi kutusundan ise 500.000 TL çıktı.