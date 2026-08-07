Ünlü bağışlarına MASAK takibi

AHBAPLAR Suç Örgütü" soruşturmasında bağış trafiği mercek altına alındı. MASAK kayıtlarına göre deprem felaketinin ardından Ajda Pekkan
, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ, Aras Bulut İynemli
, Beyazıt Öztürk, Afra Saraçoğlu
ve çok sayıda ünlü ismin AHBAP'a toplamda 14 milyonun üzerinde bağış yaptığı tespit edildi. Savcılık, gönderilen paraların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığını, belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını ve bağışların akıbetini tüm yönleriyle araştırıyor. BİRER MİLYON LİRA MASAK kayıtlarına göre şarkıcı Ajda Pekkan, oyuncu Barış Arduç, oyuncu Ebru Şahin, şarkıcılar Tarkan ve Sibel Can AHBAP Derneğine birer milyon lira gönderdi. Oyuncu Tolga Çevik'in yaptığı ödemenin ise 997 bin 650 lira olduğu belirlendi. Böylece yalnızca bu altı isimden dernek hesaplarına yaklaşık 6 milyon lira aktarıldı.