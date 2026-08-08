Linet’ten Müslüm Gürses’e vefa

'Meğerse' şarkısıyla dijital platformlarda fırtınalar estiren Linet, bu kez Müslüm Gürses'in hafızalara kazınan eserlerinden 'Bulunur Elbet'i yeniden yorumladı. Sözleri Mustafa Yaşamış'a, müziği İlyas Tetik'e ait olan ve Gürses'in 1989 yılında seslendirdiği eser, Linet'in eşsiz ve güçlü yorumuyla yeniden hayat buldu. Şarkıyı çok sevdiğini söyleyen Linet, "Bu şarkıyı yıllarca büyük bir hayranlıkla Müslüm Gürses'ten dinledim. Konserlerimde de en çok istek alan eserlerden biriydi. Kendi yorumumla yeniden seslendirmekten çok mutluyum. Umarım Müslüm Gürses bir yerlerden beni dinliyordur" dedi.