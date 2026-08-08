Mercan Köşk için geri sayım

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, FARO ve Sinehane ortak yapımı Mercan Köşk'ün merakla beklenen ana afişi paylaşıldı. Çekimleri Tarsus'un büyüleyici atmosferinde devam eden dizinin ana afişi; başrol oyuncuları Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi portakal bahçeleri arasında kurulan masalsı bir dekor kurgusunda bir araya getirdi. Afiş, karakterler arasındaki güç savaşını, imkânsız aşkı ve duygusal gerilimi yansıtan görsel kurgusuyla da dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği, hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan Mercan Köşk'ün müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor. Dizi, iki düşman aile arasında filizlenen tutkulu bir aşkı ve yıllar sonra açılan intikam defterlerini konu alıyor.