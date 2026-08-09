Marina’da Rebetiko ezgileri yankılandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri kapsamında ve Nefes+ ev sahipliğinde düzenlenen "Marina Geceleri", geçtiğimiz akşam İzmirlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Gün batımı konserleri serisinin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan "Marina'da Rebetiko", eşsiz Körfez manzarası eşliğinde gerçekleştirildi. 7 Ağustos Cuma akşamı saat 20.30'da İzmir Marina'da sahne alan Patika Rebetika grubu, Ege'nin iki yakasının kültürel melodilerini dinleyicilerle buluşturdu.

İZMİR'DE TARİHİ BİR ATMOSFER

Rebetiko müziğinin tarihi köklerine inilen ve erken dönem örneklerinin seslendirildiği gecede, dinleyiciler ezgilerin derinliğini hissederek tarihi bir atmosfere tanıklık etti. Yaz akşamlarını müzikle renklendiren bu özel etkinlikte, Patika Rebetika'nın performansı müzikseverlerden tam not aldı. İzmir Marina'nın büyüleyici gün batımı manzarasıyla birleşen Rebetiko ezgileri, katılımcılara hem duygu dolu hem de keyifli anlar yaşattı. Kültür ve sanatı İzmir halkıyla buluşturmaya devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği "Marina Geceleri" konser serisinin, yaz boyunca İzmirlilere alternatif ve keyifli akşamlar sunmaya devam etmesi bekleniyor.