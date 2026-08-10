Kayahan’ın Gönül Köşkü satılıyor

Müzisyen, besteci ve şarkıcı Kayahan Açar'ın Balıkesir 'in Gömeç ilçesinde bulunan 'Gönül Köşkü' yeni sahibini bekliyor. 3 Nisan 2015'te hayatını kaybeden Kayahan'ın yaşamının önemli bir bölümünü geçirdiği ve birçok eserini bestelediği belirtilen mülk, 130 milyon TL satış bedeliyle ilana çıkarıldı.

ÖZEL PEYZAJLI MİMARİ 'Gönül Köşkü' adıyla bilinen mülk toplam bin 609 metrekarelik arsa üzerinde birbirine bitişik 5 ayrı ev bulunuyor. Evlerin her biri 5 oda ve 1 salon olarak tasarlandı. Böylece yerleşke toplamda oldukça geniş bir yaşam alanı sunuyor.

Deniz manzaralı yerleşkede ayrıca havuz ve geniş peyzaj alanları yer alıyor. Kayahan'ın yıllarca kullandığı Gönül Köşkü, fiziki özelliklerinin yanı sıra sanatçının müzik kariyerindeki yeri nedeniyle de özel bir anlam taşıyor. Evi özel kılan en önemli ayrıntılardan biri, sanatçının birçok eserine burada imza atması. Müzik hayatı boyunca 3 kırkbeşlik, bir uzunçalar ile 13 kaset ve CD yayımlayan Kayahan'ın Gönül Köşkü, sanatçının üretim sürecinin önemli mekanlarından biri oldu. Kayahan'ın yıllarca kullandığı Gönül Köşkü, fiziki özelliklerinin yanı sıra sanatçının müzik kariyerindeki yeri nedeniyle de özel bir anlam taşıyor.