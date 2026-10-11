  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Sarmaşık Altı Üstü İstanbul’un başarılı yıldızları Cannes yolcusu!

Altı Üstü İstanbul’un başarılı yıldızları Cannes yolcusu!

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altı Üstü İstanbul’un başarılı yıldızları Cannes yolcusu!

Türkiye'nin sevilen yapımlarını dünya izleyicisiyle buluşturan atv, MIPCOM kapsamında bu yıl da önemli isimleri ağırlıyor. atv'nin beğenilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un başrol oyuncularından Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem de 12-15 Ekim tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek fuar kapsamında Cannes'da olacak.

Altı Üstü İstanbul’un başarılı yıldızları Cannes yolcusu!

Yarın akşam, atv'nin ev sahipliğinde düzenlenecek özel organizasyona katılacak olan Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, uluslararası üst düzey kanal ve platform yöneticileriyle bir araya gelecek. Oyuncular, 13 Ekim Salı ise atv standını ziyaret ederek "Altı Üstü İstanbul" dizisini uluslararası arenada temsil edecek. NTC Medya imzalı Altı Üstü İstanbul, uluslararası pazarda "Different Lives" adıyla yer alıyor. atv Distribution tarafından uluslararası pazarlarda lisanslanan dizi, farklı hayatları, kesişen yolları ve güçlü karakterleriyle Türkiye'den dünyaya uzanan yolculuğunu sürdürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA