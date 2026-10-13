atv, güçlü yapımlarıyla dünya sahnesinde!

TÜRKİYE'DE "Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır zirvedeki yerini koruyan atv, güçlü hikâyeleri, başarılı oyuncu kadroları ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dünyanın önde gelen içerik fuarlarından MIPCOM'da yerini aldı. Cannes'da bu yıl düzenlenen MIPCOM içerik fuarında, televizyon ve içerik sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya gelirken, Türk dizilerine yönelik uluslararası ilgi de artmaya devam ediyor. Türkiye'de geniş izleyici kitleleriyle buluşan atv dizileri de güçlü hikâyeleri ve farklı türlerdeki anlatılarıyla küresel pazarda dikkat çekiyor.

AFİŞLER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Cannes sokaklarında ve fuar alanında yer alan atv afişleri, şehrin merkezinde ziyaretçilerin karşısına çıkarken, dizilerin görselleri büyük ilgi gördü. MIPCOM için Cannes'a gelen temsilciler, atv'nin yeni sezon yapımlarının afişleriyle fuar alanına gelmeden şehir sokaklarında karşılaşma fırsatı buldu. atv standında bu yıl, ATV Distribution tarafından uluslararası pazarlarda lisanslanan "Altı Üstü İstanbul", "Güneşin Doğduğu Yer", "Mercan Köşk" ve "A.B.İ." dizilerinin tanıtımı gerçekleştiriliyor. Farklı hikâyeleri, güçlü oyuncu kadroları ve dikkat çeken yapım özellikleriyle öne çıkan diziler, MIPCOM'da uluslararası içerik alıcılarının beğenisine sunuluyor. atv, Türkiye'de geniş izleyici kitleleriyle buluşan ve ATV Distribution tarafından uluslararası pazarlarda lisanslanan yapımlarını MIPCOM 2026'da dünyanın dört bir yanından gelen temsilcilerle buluşturarak Türk televizyon içeriklerinin uluslararası yolculuğuna katkı sağlamaya devam ediyor.