Cem Öğretir’le milyonluk heyecan

atv'nin yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, ekranların sevilen ismi Cem Öğretir'in sunumuyla yarın akşam izleyici ile buluşuyor. Yeni sezonunda para ödüllerini de arttıran yarışmanın en yüksek para ödülü 10 milyon TL olurken diğer 14 sorunun da para değerleri yükseldi.

MİLYONER'DE BAYRAK DEĞİŞİMİ

Birbirinden heyecanlı sorular ve yarışmacıların büyük ödül için verdiği mücadele, izleyicilere yine keyifli anlar yaşatıyor. Efsane yarışma programı yeni sunucusu ve yeni para ağacıyla yarın saat 20.00'de atv'de olacak. Yarışmada macera, merhum Kenan Işık ile başladı. Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım, Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca ile günümüze ulaştı. Televizyon ekranlarının en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de bayrağı sevilen ekran yüzü Cem Öğretir'in alması heyecan yarattı. Yeni dönemde bayrağı atv Ana Haber'in yetenekli anchorman'i Cem Öğretir'e devredecek. Sevilen sunucu, yılların deneyiminden süzülmüş ustalık, kaliteli ve istikrarlı duruş ile yarışmanın sunuculuğunun gerektirdiği en önemli özellik olan güvenilirliği tam anlamıyla karşılayacak.