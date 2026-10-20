Türk dizileri dünyayı fethediyor

Türk dizilerinin uluslararası başarısı, Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen MIPCOM 2026'da bir kez daha gündeme geldi. atv'nin konuğu olarak fuara katılan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, Dizi TV'ye verdiği röportajda Türk yapımlarının yalnızca eğlence değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürünü ve turizmini dünyaya tanıtan güçlü bir araç olduğunu vurguladı.

'ÜLKEMİZİ TANITIYORUZ'

Yaklaşık üç buçuk aydır Adana'da yoğun bir çekim temposunda olduklarını belirten Özçivit, Cannes'daki ilgiden memnuniyet duyduğunu söyledi. Türk dizilerinin Anadolu'yu, yerel yaşamı ve yemek kültürünü uluslararası izleyiciyle buluşturduğunu ifade eden oyuncu, "Neticede ülkemizi tanıtıyoruz. Bütün Anadolu'yu tanıtıyoruz. İnsanlar dizileri takip ederken kültürümüzü de sahipleniyor. Bunun turizme de çok büyük katkısı oluyor" diye konuştu.

'AŞKSIZ BU İŞLER OLMUYOR'

Türk dizilerinin başarısında aşkın önemli bir yeri olduğunu dile getiren Özçivit, özellikle imkânsız aşk hikâyelerinin izleyiciyle güçlü bir bağ kurduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, "Aşksız bu işler olmuyor. Özellikle imkânsız aşk olmadan olmuyor. Konunun ortasında aşk durmalı" ifadelerini kullandı.