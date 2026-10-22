Konser ücreti krizi mahkemelik oldu

BODRUM Yalıkavak'taki bir işletmede yaşanan konser ücreti anlaşmazlığı nedeniyle hakkında "tehdit" iddiaları gündeme gelen oyuncu ve müzisyen Celil Nalçakan'ın avukatları, basında yer alan tehdit haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, ödenmeyen konser ücretlerinin tahsili için hukuki süreç başlatılacağını duyurdu. Yalıkavak'taki bir restoranın sahibi Aynil Topaloğlu'nun, oyuncu ve müzisyen Celil Nalçakan ile iki müzisyen hakkında tehdit, hakaret ve psikolojik baskı iddiasıyla mahkemeye başvurmasının ardından Nalçakan'ın avukatlarından açıklama geldi. Avukatlar, basında yer alan "tehdit" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, yaşanan anlaşmazlığın ödenmeyen konser ücretlerinden kaynaklandığını savundu. Topaloğlu'nun başvurusu üzerine Celil Nalçakan, Emrah Gültekiner ve Ramazan Muhammed Özer hakkında bir ay süreyle koruma tedbiri kararı verilmiş, Ramazan Muhammed Özer'in itirazı üzerine ise hakkındaki tedbir kaldırılmıştı.