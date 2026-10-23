D&R’a Altın Ödül

Türkiye'nin önde gelen kültür, sanat ve eğlence perakendecisi D&R, okuma kültürünü yenilikçi bir konseptle buluşturan Gece Yarısı Kütüphanesi projesiyle iletişim ve marka dünyasının en prestijli organizasyonlarından TAMGA Marka Ödülleri'nde önemli bir başarıya imza attı. Marka Konseyi tarafından düzenlenen organizasyonda D&R, fiziksel mağaza atmosferini interaktif bir deneyim alanına dönüştüren projesiyle "Çevrimdışı Marka Deneyimi" kategorisinde Altın TAMGA Ödülü'nün sahibi oldu. Adını Eski Türkçede "mühür, damga ve hakimiyet sembolü" anlamına gelen tarihî kelimeden alan TAMGA Marka Ödülleri; markaların pazarda bıraktığı kalıcı izi, özgün kimliklerini ve stratejik değerlerini ödüllendiriyor. D&R'ın Gece Yarısı Kütüphanesi isimli çalışması da müşteri yolculuğunda yarattığı özgün bağ ve kurgusal atmosferle jüriden tam not aldı.

ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Ödül töreninin ardından D&R tarafından yapılan açıklamada, projenin başarısında emeği geçenlere ve kitapseverlere teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi: "D&R olarak, okuma kültürünü yenilikçi bir deneyimle buluşturduğumuz Gece Yarısı Kütüphanesi Projemizle Marka Konseyi tarafından düzenlenen TAMGA Marka Ödülleri'nde Çevrimdışı Marka Deneyimi kategorisinde ödülün sahibi olduk. Bizi bu ödüle layık gören değerli jüri üyelerine ve bu yolculukta her zaman yanımızda olan tüm D&R okurlarına yürekten teşekkür ederiz."