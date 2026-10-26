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Engin Altan Düzyatan babasını toprağa verdi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Engin Altan Düzyatan babasını toprağa verdi

OYUNCU Engin Altan Düzyatan'ın 87 yaşında hayatını kaybeden babası Mevlan Düzyatan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden Mevlan Düzyatan için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Engin Altan Düzyatan'ın yanı sıra eşi Neslişah Alkoçlar, ailesi, oyuncular Selim Bayraktar, Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay ile sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Mevlan Düzyatan, cenaze namazının ardından Çeşme Çakabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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