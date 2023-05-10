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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

BAĞLAR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BAĞLAR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULP
Açılan Sandık Oranı %0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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SUR
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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BAĞLAR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUR
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 233,371 | Katılım Oranı: %84.12
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %68.52130,666 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %2445,773 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %5.7210,908 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %0.861,631 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.811,538 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.09172 oy
%100
Seçmen Sayısı: 209,072 | Katılım Oranı: %67.84
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %65.9992,202 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %31.8744,525 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.153,002 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 36,706 oy 0
Millet İttifakı
%0 10,368 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%71.01 134,973 oy 0
BAĞIMSIZ
%19.86 37,755 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%18.4 34,969 oy 0
İyi Parti
%2.07 3,935 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.95 3,710 oy 0
Saadet Partisi
%1.43 2,723 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%0.91 1,737 oy 0
Vatan Partisi
%0.09 170 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı