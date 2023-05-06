;
Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER MUĞLA HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

MUĞLA - HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

KISALTMA :Halkın Kurtuluş Partisi
Kaynak: Anadolu Ajansı