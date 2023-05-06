;
Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLET İTTİFAKI ANKARA

ANKARA - MİLLET İTTİFAKI

İYİ PARTİ
%0 0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
%0 0
ANKARA TÜMÜ 1 BÖLGE 2 BÖLGE 3 BÖLGE
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı