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Rafet Kaya
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
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Ergün Boyacıoğlu
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
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Nuri Kaya
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
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Çağrı Gökşen
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
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Sefa Pişkin
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
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Rana Gizem Zor
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
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Yunus Emre Özgün
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
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İsmail Yassıkaya
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
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Tayfun Cebeci
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
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Ayhan Kendir
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
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Beytullah Bayat
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
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Ali Urbaş
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
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Recep Akşit
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge