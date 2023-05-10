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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

GÜNEYSU SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

GÜNEYSU CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNEYSU MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
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GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 10,627 | Katılım Oranı: %93.08
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %90.98,810 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %5.62545 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %2.5242 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.7169 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1817 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.099 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,184 | Katılım Oranı: %88.35
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %92.268,994 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %7.19701 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.5554 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 8,840 oy 0
Millet İttifakı
%0 843 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%81.3 7,902 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%9.65 938 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%4.09 398 oy 0
İyi Parti
%3.44 334 oy 0
BAĞIMSIZ
%2.84 276 oy 0
Saadet Partisi
%1.14 111 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.13 13 oy 0
Vatan Partisi
%0.11 11 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.09 9 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı