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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

PAZAR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

PAZAR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZAR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 24,653 | Katılım Oranı: %86.3
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.1713,723 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %27.685,740 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %4.871,010 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.69143 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4389 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1735 oy
%100
Seçmen Sayısı: 24,236 | Katılım Oranı: %71.84
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.8111,928 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %28.494,868 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.7291 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 14,173 oy 0
Millet İttifakı
%0 6,126 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%55.94 11,592 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%22.42 4,646 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%12.46 2,581 oy 0
İyi Parti
%6.03 1,250 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.56 323 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.33 276 oy 0
Saadet Partisi
%1.11 230 oy 0
Vatan Partisi
%0.28 58 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.14 29 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı