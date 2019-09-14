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Yen de gel Altay

Yen de gel Altay
Giriş Tarihi: 14.9.2019

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan İzmir ekibi Altay bugün deplasmanda saat 19.00’da ’a konuk olacak, maçı yönetecek.

TFF 1. Lig'de son olarak Balıkesirspor'u evinde 1-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Altay, 4. hafta karşılaşmasında bugün Boluspor deplasmanına çıkacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Turgut Doman görev alacak. Karşılaşma beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Siyah-beyazlılarda milli arada tedavileri tamamlanan Leandrinho ve Oğuzhan, teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın forma vermesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek. Milli arayı çok verimli bir şekilde geçirdiklerini belirten deneyimli teknik adam, Bolu'yu mutlak galibiyet için gideceklerini dile getirdi. Eski kulübüne karşı Bolu'da sahaya çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını anlatan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Seri galibiyetlerle zirveye yaklaşmak istiyoruz. Üç puanla dönmek için mücadele edeceğiz" dedi.

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