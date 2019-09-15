Besiktaş gazi oldu!

Gazişehir 7. dakikada Twumasi (P) ile öne geçti. 58'de Güray ve 79'da Chibsah farkı açtı. 83'te Umut ve 84'te Atiba'nın golleri Kartal'a yetmedi

SÜPER Lig'de milli aranın ardından Beşiktaş, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e mağlup oldu: 3-2. 6. dakikada Gazişehir atağında ceza sahasına giren Kayode, Vida tarafından düşürülünce Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Vida ise kırmızı kart gördü. 7'de beyaz noktanın başına geçen Twumasi kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0. 32'de ceza sahası içerine çalımlarla giren Oğuz'un sert şutu direkten oyun alanına geri döndü.

2. YARIDA HEYECAN KASIRGASI

58'DE hızlı kullanılan taç atışı sonrası sağ kanatta son çizgiden Kayode içeriye doğru topu çevirdi, geriden gelen Güray'ın gelişine vuruşu ağlarla

buluştu: 2-0. 77'de Kayode ve Elneny bir pozisyonda birbirlerine yaptıkları hareketler nedeniyle oyundan atıldılar.



79'da Chibsah, arka direkte bomboş topla buluşup skoru 3-0'a getirdi. 83'te Caner'in savunma arkasına attığı pasında Ljajic tek pasla bomboş durumdaki Umut'u topla buluşturdu. Umut ağları havalandırdı: 3-1. 84'te Ljajic'in kullandığı köşe vuruşuna çok iyi yükselen Atiba skoru belirledi: 3-2.