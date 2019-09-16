Altay doludizgin

Son iki karşılaşmada 6 puan toplayan Altay’ın başarılı teknik patronu Karafırtınalar, “Gücümüzün farkındayız, ekibime inancım tam” dedi

TFF 1. Lig'de Balıkesirspor'un ardından deplasmanda Boluspor'u da yenerek 2'de 2 yapan Altay'da yüzler gülüyor. Dört maçta puanını 7'ye çıkartan siyah-beyazlı ekibin deneyimli teknik patronu Sait Karafırtınalar, Boluspor'u gibi zor bir deplasmandan iyi futbol ve net bir skorla üç puanla dönmenin çok önemli olduğunu belirtti.



GÜVENIM TAM



Karafırtınalar, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zoru kolaya çevirip önemli bir galibiyet aldılar. Gücümüzün farkındayız, ekibime güvenim tam. Onlar bu büyük camiayı emin adımlarla hedefe taşıyacaktır. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar başarır" dedi.



TARAFTARA TEŞEKKÜR



Kendilerine her zaman destek veren taraftarlarına teşekkür eden Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Büyük Altay taraftarı bizi İzmir'den 600 kilometrelik mesafedeki Bolu'da yine yalnız bırakmadı. Onların desteği sahada bize büyük itici güç oluyor. Artık Boluspor maçının galibiyeti geride kaldı. Şimdi tek düşüncemiz Keçiörengücü karşılaşması. Evimizde taraftarımızın önünde çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.



KAPPEL ŞOVA DEVAM EDİYOR



Altay'ın Hollandalı kanat oyuncusu Kappel takımını sırtlamaya devam ediyor. Yıldız futbolcu Boluspor deplasmanında atılan iki golün de hazırlayıcısı oldu. Kappel, siyah-beyazlıların bu sezon 4 maçta attığı 6 golün 4'üne katkı yaptı. İki kez rakip fileleri sarsma başarısını gösteren 30 yaşındaki hücum oyuncusu 2 de asist yaptı. Sezona fırtına gibi giren Kappel attığı ve attırdığı gollerle Altay'ın Keçiörengücü maçında da en büyük kozlarından biri olacak.



ANDREAS TATOS SİFTAH YAPTI



Altay'da Boluspor karşısında 50. dakikada fileleri havalandıran Yunan yıldızı Andreas Tatos, bu sezon ilk golünü kaydetti. Geçen sezon devre arasında Elazığspor'dan gelen deneyimli orta saha oyuncusu bu sezonun siftahını Bolu deplasmanında yaptı. 30 yaşındaki deneyimli oyuncu geçen sezon siyah-beyazlı formayla 16 maça 1 gol atmıştı. Boluspor karşılaşması sonrası Yunanlı futbolcu kendilerini deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlarına üçlü çektirerek galibiyeti kutladı.