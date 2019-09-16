Buca evinde uygun adım

3. Lig 1. Grup'un şampiyon adayı Ci Group Buca zorlandığı maçta evinde Şile Yıldızspor’u son dakikada Gökhan’ın attığı golle yenerek taraftarına bayram yaptırdı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Ci Group Buca evinde Şile Yıldızspor'u zor da olsa yenerek zirve takibini sürdürdü. Lider Şile ve üçüncü sıradaki Artvin Hopaspor'un kazandığı haftayı zor da olsa kayıpsız geçmeyi başaran Buca temsilcisi taraftarlarına bayram yaptırdı. Maça Buca etkili başladı ama gol yollarında bir türlü üretken olamadı. İlk yarıda Berke, Gökhan ve Mehmet Şen ile gol posizyonları bulan İzmir temsilcisinde Cafer Can Aksu'nun 45+2'de şutu direğin dibinden auta çıktı.



SON DAKIKA GOLÜ



İlk yarısı golsüz sona eren karşalaşmanın 71. dakikasında konuk ekipten Aykut ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek 10 kişi kaldı. Rakip defansa daha çok baskı yapan Ci Group Buca, maçın son dakikasında Gökhan Erdöl'ün golüyle mutlu sona ulaştı: 1-0.



2. SIRAYA YÜKSELDİ



Ligin ilk maçında evinde Çankaya Belediyespor'u 4-2 yenip ardından Erzin ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler Şile yıldızspor zaferiyle puanını 7'ye çıkartıp ikinci sıraya yükseldi. Bucaspor'da ameliyat olan İsmail Köse maç kadrosunda yer almadı. Bucalı futbolseverler takımlarını zorlu maçta yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertliler 90 dakika boyunca takımlarına müthiş destek verirken maç sonunda galibiyet mutluluğunu futbolcularla paylaştılar.



GÖKHAN ATIYOR FIRTINA COŞUYOR



Ci Group Buca'da golcü Gökhan Erdöl sezona fırtına gibi başladı. Ligin ilk haftasında Yeni Buca Stadı'nda 4-2 kazanılan Çankaya FK maçında 3 gol birden atan Gökhan, Nazilli Belediyespor ile oynanan kupa maçında da takımına ümetlendirmişti. Son üç resmi maçta 4 kez fileleri havalandıran 32 yaşındaki oyuncu, dün de 90 dakikada attığı golle takımının yine kurtarıcısı oldu.