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Başkan Erdoğan milli sporcular ve ile buluştu

Başkan Erdoğan milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk ile buluştu

17.09.2019, 15:41

Dünya ’nda milli yüzücülerimiz gümüş, ise bronz madalya elde ederek, tüm 'yi gururlandırmıştı. , milli sporcularımızı dönüşü Cumhurbaşkanlığı 'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

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