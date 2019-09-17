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'da futbolculara geliyor

Denizlispor'da futbolculara ceza geliyor

17.09.2019, 13:06

'in 4'üncü haftasında evinde 'a 1-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Yukatel 'da yönetimin takıma keseceği öğrenildi.

Yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında kurmayların prim-ceza yönetmeliği gereğince alınan iç saha yenilgisi yüzünden futbolculara 30'ar bin TL'lik fatura kesecekleri ifade edildi. Teknik direktör Yücel İldiz'in de bu hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor maçı için hazırlıklara vakit kaybetmeden başladığı ve takımın iznini iptal ettiği vurgulandı.

Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, bu yenilginin iyi olmadığını söyleyerek, "Kendi saha ve seyircimizin önünde kaybetmemiz bizleri üzdü. Sahada daha iyi bir oyun sergilemeliyiz. Uzun haftalar sonra ilk mağlubiyetimizi aldık. Artık önümüze bakacağız. Kayserispor maçını deplasmanda kazanmak istiyoruz. Kayseri'den puanlarla döneceğiz" diye konuştu. Hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.

DHA

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