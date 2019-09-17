Menemenspor puanları gurbette topladı

TFF 1'inci Lig'de ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Ekol Göz Menemenspor, puanları deplasmanlardan topladı. Geride kalan 4 maçta Giresunspor'u dış sahada 2-0 yenen sarı-lacivertliler, İstanbul'da ise Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı.

TFF 1'inci Lig'de ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Ekol Göz Menemenspor, puanları deplasmanlardan topladı. Geride kalan 4 maçta Giresunspor'u dış sahada 2-0 yenen sarı-lacivertliler, İstanbul'da ise Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı.

İlçe Stadı'ndaki tadilat yüzünden iç sahada Hatayspor ve Akhisarspor'u İzmir Atatürk Stadı'nda konuk eden Menemenspor bu maçlardan hem puan alamadı hem de rakiplerine gol atamadı. Hatayspor'a 4-0 kaybeden İzmir ekibi, Akhisarspor'a da tek golle boyun eğdi.

RAKİP ESKİŞEHİRSPOR

Bu hafta Eskişehirspor'a konuk olacak Menemenspor'da sportif direktör Cenk Laleci, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak evlerine puan ya da puanlarla döneceklerini söyledi. Ligin 6'ncı haftasında Osmanlıspor'u İlçe Stadı'nda ağırlayacaklarını ifade eden Laleci, "İzmir'de 2 maçımızı da mağlup bitirdik. Artık evimize döneceğiz. Bundan sonraki süreçte hanemize daha fazla puanlar yazdırırız" dedi.

DHA