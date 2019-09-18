Beşiktaş ‘Umut’lu

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Gazişehir'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Slovan Bratislava ile oynayacağı mücadeleden iyi bir sonuç çıkarıp, ardından karşılaşacağı Başakşehir maçı ile lige moralli girmek istiyor. Burak Yılmaz'ın sakatlığından dolayı oynayamaması nedeniyle takımda bulunan ikinci forvet olan Güven'in son karşılaşmalardaki performansı teknik ekibin ve taraftarın kafasında soru işareti yaratıyor.

KİRALIK OYNADI

Burak dönene kadar daha formda isme forma şansı vermek isteyen siyah-beyazlılar, Umut Nayir ile rotasyona gidiyor. 3-2 kaybedilen Gazişehir maçında sonradan oyuna girip dakikalar sonra gol atan genç isim, attığı golle öz güven kazandı. Beşiktaş'ta kalıcı olmak isteyen Umut, bireysel hoca eşliğinde yarın oynanacak Slovan Bratislava karşılaşmasına hazırlanıyor. Geçen sezon Bursaspor'da kiralık olarak görev yapan ve bu sezon başında takımına geri dönen Umut'un idmanlardaki performansı da Avcı'yı umutlandırıyor. Umut'un da Avcı'ya göreve hazır olduğunu söylediği öğrenildi.