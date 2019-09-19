Altay'da gözler Kral'da

Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Sait Karafırtınalar, "Paixao gol atmaya başlayınca farklı bir takım olacağız" diye konuştu

TFF 1. Lig'de son iki maçını kazanarak 4 hafta sonunda 7 puan toplayan Altay'da yüzler gülüyor. Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli teknik patronu Sait Karafırtınalar, "İlk iki hafta skor anlamında bir sıkıntımız vardı. Geçen senenin gol kralı Marco Paixao bu sene siftah yapmadı. O da gol atmaya başlayınca daha farklı bir takım olacağız diye düşünüyorum. Paixao kampta 15 gün bizimle hiç idmana çıkmadı. Hazırlık maçı yapmadan lige çıktı.



"ETKİLİ OYNUYOR"



Bana göre son 2 haftada etkili oynuyor. Gol bizim için ikinci planda. Onun pas trafiğinde rolü çok önemli" dedi. Ligdeki diğer takımlara göre daha avantajlı olduklarını belirten Karafırtınalar, "Geçen seneye göre takımımızın yüzde 80'ini koruduk. Transferlerimiz de uyum sağlamaya başladı. Oyun anlamında çok büyük sıkıntımız yok. İlk iki hafta skor anlamında bir sıkıntımız vardı. Onu da atlattık. Hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz. İlk dört maçta ligin en hazır ekiplerine karşı mücadele ettik. Gücümüzü ve eksiklerimiz gördü. Artık tek düşüncemiz Keçiörengücü karşılaşması" şeklinde konuştu.