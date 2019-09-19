Buca'da rota Özlem

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Ci Group Buca'da teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını sürpriz şekilde ayıran yönetim teknik adam arayışlarına hız verdi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Ci Group Buca'da teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını sürpriz şekilde ayıran yönetim teknik adam arayışlarına hız verdi. TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da görev yapan tecrübeli teknik direktör Levent Eriş ile temasa geçen yönetim, Eriş'ten beklenen cevap gelince rotasını Bucaspor'un eski takım kaptanı Yılmaz Özlem'e çevirdi. Ci Group Buca Başkanı Cihan Aktaş'ın 2008-2010 yılları arasında Bucaspor'da forma giyip 2. Lig ve 1. Lig'de şampiyonluklar yaşayan Yılmaz Özlem'le görüşüp olumlu cevap aldığı ifade edildi. Hafta sonuna kadar teknik adam sorununu çözmesi beklenen sarı-lacivertlilerde Eriş ya da Özlem'den birinin kesin olarak takımın başına geçmesi bekleniyor. Öte yandan ligde ilk üç haftada 7 puan toplayarak zirve yarışana ortak olan Ci Group Buca'da oyuncular cumartesi deplasmanda Anagold 24Ercincanspor ile oynanacak maçın hazırlıklarını Kaynaklar Tesisleri'nde sürdürüyor.